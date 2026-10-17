В Литве состоялись очередные военные маневры. На этот раз отработаны первые стрельбы из немецких танков Leopard. Командующий сухопутными войсками прибалтийской республики назвал учения фактическим началом деятельности создаваемого литовского танкового батальона. Тем не менее эти машины еще не принадлежат стране. Первые литовские Leopard будут в строю не раньше 2028 года.

В отличие от литовского режима сами жители страны выступают против форсированной милитаризации. Граждане уже начали сбор подписей под петицией в Сейм против размещения ядерного оружия.

Напомним, Вильнюс официально запустил этот процесс. Сейм одобрил в первом чтении поправку к Конституции для отмены безъядерного статуса страны. Теперь законопроект ожидает финального голосования.