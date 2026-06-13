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Литва, Польша и Франция проведут учения у границ Союзного государства

Страны НАТО продолжают нагнетать обстановку у границ Союзного государства. Как заявили в Минобороны Литвы, с 16 по 26 июня Вильнюс, Варшава и Париж проведут совместные учения под названием "Отважный кабан".

Маневры развернутся в районе Сувалкского коридора - ключевой геополитической точки региона, неподалеку от белорусских рубежей.

Официальная цель учений - синхронизация действий союзных сил.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ПольшаЛитваФранциявоенные учения