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Литва, Польша и Франция проведут учения у границ Союзного государства
Автор:Редакция news.by
Страны НАТО продолжают нагнетать обстановку у границ Союзного государства. Как заявили в Минобороны Литвы, с 16 по 26 июня Вильнюс, Варшава и Париж проведут совместные учения под названием "Отважный кабан".
Маневры развернутся в районе Сувалкского коридора - ключевой геополитической точки региона, неподалеку от белорусских рубежей.
Официальная цель учений - синхронизация действий союзных сил.