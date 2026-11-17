Литва предложила США устройство на своей территории постоянной американской военной базы. Как сообщил министр обороны балтийской республики, соответствующий пакет предложений согласован и передан Соединенным Штатам. Он также отметил, что предстоит длительный процесс переговоров, прежде чем будет достигнут результат.

С 2019 года в Литве на ротационной основе размещался батальон армии США, который хотели перевести на постоянную основу. Однако в июне Штаты вывели его с литовской территории. После запроса Вильнюса о возобновлении американского военного присутствия президент США заявил, что Вашингтон готов рассмотреть эту возможность.