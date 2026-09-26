Литва продолжает активно готовиться к войне

Мобилизационные учения "Купол Витиса" стартовали в Литве. Продлятся они неделю. Граждан страны предупреждают, что их покой будут регулярно нарушать сирены и проезды автоколонн чрезвычайных служб. Граждан станут бомбардировать СМС-сообщениями о различных угрозах - к этому тоже предлагают относиться философски.

Нынешние учения являются частью эвакуационной стратегии властей - они объявили, что в случае вооруженного конфликта планируют вывезти из страны практически все население. Помимо учений гражданской обороны, в Прибалтике не прекращаются и традиционные военные маневры.

Так, по начало октября 4,2 тыс. военных на полигонах проходят тренинги в рамках учений "Гром Перкунаса". В целом, литовцы, похоже, готовятся к любым вариантам развития военной кампании - предполагают, например, что сначала придется слегка повоевать, а потом всем быстро выехать из страны.

Инцидент на учениях: 4 итальянских солдата попали под дружественный огонь

На учениях НАТО в Латвии итальянские военные накануне обстреляли своих же однополчан. Как сообщается, пострадали четверо солдат, один из них в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Инцидент случился на военной базе в Адажи, где размещены 3,5 тыс. солдат из десяти стран НАТО.