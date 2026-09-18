Литва проложила маршрут из Вильнюса в Польшу на случай военной угрозы

Власти Литвы официально утвердили план эвакуации граждан в соседнюю Польшу на случай военной угрозы или крупного кризиса.

Перемещать жителей намерены в Подляское воеводство. Польский регион уже экстренно готовят к роли транзитного коридора для беженцев.

Но спасение граждан традиционно доверили им самим. Согласно официальному документу МВД республики, 75 % жителей страны должны будут спасаться своими силами. Госпомощь предусмотрена только для наиболее уязвимых групп населения. Большей же части литовцев в случае чрезвычайной ситуации придется организовывать эвакуацию самостоятельно.