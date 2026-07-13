Литва просит у ЕС 680 млн евро на демонтаж Игналинской АЭС

Вильнюс запрашивает у Евросоюза без малого 680 млн евро на продолжение демонтажа Игналинской АЭС. И одновременно заявляет о планах вернуть ядерную энергетику.

Финансирование закрытия советской станции гарантировано Брюсселем только до 2027 года. За новые транши Вильнюсу придется побороться, при этом 14 % стоимости работ Литва обязана оплатить сама.

Руководство Игналины признает: мощностей разрекламированной зеленой энергетики стране не хватает. Чтобы спастись от энергодефицита и заоблачных цен, на месте разрушенной АЭС к 2040 году хотят возвести импортные малые модульные реакторы.