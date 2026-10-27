Литва расширяет авиабазу в Шяуляе

В Литве начались работы по расширению и модернизации авиабазы в Шяуляе. Как ожидается, в 2028 году эта натовская база сможет принять втрое больше военных: 750 человек вместо сегодняшних 250. Кроме того, аэродром будет способен принимать истребители пятого поколения.

Персонал авиакомплекса в Шяуляе формируется на ротационной основе: сегодня это обходится в 25 млн евро ежегодно, а через два года сумма может вырасти втрое.

Примечательно, что платить приходится и самой Литве: каждая штатная единица требует 2-3 тыс. евро ежемесячных бюджетных расходов.