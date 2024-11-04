Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?

Таможенные службы Литвы идут на еще большее ужесточение. С 11 ноября прибалтийская республика усиливает проверку на границе с Беларусью.

Под особым контролем - вывоз из ЕС так называемых товаров риска. Это электронные компоненты, такие как чипы и микросхемы, а также предметы двойного назначения.