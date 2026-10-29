Литва с 2032 года вводит всеобщий призыв мужчин на службу в армии

С 2032 года в Литве будет введен всеобщий призыв мужчин на военную службу. Такое решение принял Государственный совет обороны страны, пишет БЕЛТА.

"Мы решили, что всеобщий призыв будет реализован с 2032 года", - заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после заседания совета.

Он указал, что с учетом демографической ситуации и того, что часть молодежи не пригодна к службе по состоянию здоровья, ежегодно привлекаться к ней будут около 7,5 тыс. молодых людей.

По его словам, женщин призыв не коснется, они по-прежнему смогут служить на добровольной основе.

Науседа также уточнил, что 2032 год был выбран для введения призыва, чтобы успеть подготовить инструкторов, а также надлежащее размещение большего числа призывников.

При этом президент, комментируя решение, признал, что нельзя сказать, будто сейчас появились какие-то дополнительные источники риска для страны.

Ранее в Сейм Литвы внесли законопроект о возвращении всеобщего призыва с 2030 года.