Литва столкнулась с потоком латвийского контрафакта

Громкое заявление сделал глава пограничного ведомства Литвы. По словам Шкарнулиса, страну наводнили контрафактные сигареты латвийского производства: они составляют большую часть нелегальной табачной продукции, продаваемой в Литве.

Примечательно, что последние годы, если не десятилетия, официальный Вильнюс считал своей приоритетной задачей укрепление таможенной границы с Беларусью. В итоге теперь сложилась ситуация, когда у Литвы нет ни инструментов, ни ресурсов противостоять подлинной угрозе: потоку контрабанды из страны-соседки.

При этом на границе с Латвией нет даже минимального контроля, и ввести его практически невозможно из-за требований ЕС.