Литва усилит охрану границ и неба на средства нового гранта от ЕК

Под предлогом защиты от мнимых угроз Вильнюс выпросил очередной транш от Брюсселя. Еврокомиссия выделила республике более 32 млн евро на укрепление границ и защиту воздушного пространства.

Проект включает строительство вышек с радарами, оборудование для нейтрализации беспилотников, закупку дронов и обучение операторов.

Вдобавок к этому в Литву начали прибывать первые солдаты США новой ротации. Речь пока о сотне военнослужащих. Впереди еще более десятка таких этапов переброски. Примерно к середине ноября в Литве будут полностью развернуты 2 батальона.