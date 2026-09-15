Литва вошла в число антилидеров Евросоюза по уровню занятости молодежи

Литва вошла в число антилидеров Евросоюза по количеству неработающей и неучащейся молодежи.

По данным профильных исследований, доля "потерянного поколения" в республике превысила 12 %, опередив средние показатели по ЕС почти на полтора процента. Уровень молодежной безработицы при этом достигает 16,5 %.

Социологи отмечают, что подавляющее большинство молодых людей сталкивается с нехваткой информации о рынке труда и не видит перспектив на родине.

Отсутствие эффективной социальной поддержки со стороны государства вынуждает молодежь массово выбирать трудовую эмиграцию, покидая страну в поисках заработка.