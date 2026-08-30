Литва встречает новый учебный год с дефицитом 300 учителей

В Литве перед началом учебного года не хватает как минимум 300 педагогов. По данным службы занятости, наибольший дефицит наблюдается среди учителей начальных и средних классов, но и в дошкольных учреждениях не хватает воспитателей. Особенно остро вопрос стоит с поиском учителей литовского и английского языков, а также истории и математики.

Согласно прогнозам экспертов, в стране в течение следующих 5 лет будет не хватать около 2,5 тыс. учителей-предметников. При этом дефицит кадров будут пытаться восполнить с помощью набора неквалифицированных учителей.