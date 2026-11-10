Литва вводит обязательную проверку зерна из России и Беларуси в Клайпеде

Литва с будущей недели вводит обязательную проверку зерна из Беларуси и России, которое экспортируется через Клайпеду. Поскольку собственных лабораторий у страны нет, проверки станут проводиться за рубежом и затянутся на 2 месяца (расходы на хранение зерна в течение этого периода будут возложены на экспортеров).

Особого экономического смысла в этом нет: белорусское и российское зерно через Литву практически не вывозится. Но этим Вильнюс дает понять, что нормализации экономических отношений со странами-соседками не будет и в среднесрочной перспективе.