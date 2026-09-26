Литва выделила 3 млн евро на создание технологий для борьбы с метеошарами

Страны Балтии продолжают осваивать военные бюджеты. Литва выделила 3 млн евро на разработку ПВО против воздушных шаров. Ранее на эти цели был израсходован 1 млн евро. Но ни одно из решений, предложенных разработчиками, не оказалось подходящим.



Командующий ВС Литвы призвал жителей набраться терпения и отметил, что возможности армии по борьбе с дронами развиваются не так быстро, как хотелось бы.

Теперь в планах - создание прототипов дронов-перехватчиков. Пробную партию ожидают к началу 2027 года. Вильнюс увеличивает военные расходы, несмотря на растущие затраты на обслуживание госдолга. Как предупреждают эксперты, в следующем году они впервые превысят 1 млрд евро.