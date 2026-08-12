Литва выкопает рвы на границе с Россией и Беларусью

Литва продолжает осваивать военный бюджет. В Вильнюсе решили выкопать рвы на границе с Беларусью и Калининградской областью России.

Они появятся в рамках реализации программы средств военной контрмобильности, на которую планируют потратить около 50 млн евро до 2030 года. Ширина рва составит 20 метров, в районе операционных участков - полтора метра.

Также Литва расширяет сеть парков контрмобильности с различными средствами перекрытия дорог. Кабмин балтийской республики решил создать 50 парков вместо ранее запланированных 27.