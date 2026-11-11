Пока европейская верхушка раз за разом продолжает спонсировать Киев, граждан самого блока загоняют в долговую кабалу ради оплаты коммунальных счетов.

Очередным примером бюджетного бессилия стала Литва - прибалтийская республика вынуждена брать деньги в долг, чтобы просто пережить грядущую зиму.

Вице-министр социальной защиты и труда заявил, что ведомство экстренно займет около 20 млн евро для выплаты населению компенсаций за отопление. Чиновник признал, что у правительства сейчас просто нет иного пути, так как казна пуста.

Причиной этого коммунального тупика стал просчет в планировании. На 2027 год муниципалитетам на всю социальную помощь выделили 257 млн евро, однако реальная потребность граждан уже превысила 277 млн.