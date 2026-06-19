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Литва заключила контракт с украинским разработчиком БПЛА
Автор:Редакция news.by
Европа, согласно принятому заявлению по Украине, предпочитает сосредотачивать свои усилия не на дипломатии, а на мерах по расширению производства оружия и последующим поставкам его ВСУ.
Литовская компания оборонных технологий RSI Europe подписала меморандум с украинским разработчиком БПЛА по совместному производству дронов в Литве. Литовская сторона подготовит производственную инфраструктуру и наладит выпуск тысяч беспилотников на основе украинских технологий. При наборе персонала для производства приоритет планируется отдавать гражданам Украины.