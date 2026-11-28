В Литве расходы на оборону остаются главным приоритетом по темпам роста. Вильнюс подписал договор о закупке 100 шведских боевых машин пехоты CV90.

Более половины из них должны поступить к 2030 году, однако Литва хочет получить весь заказ к этому сроку и обсуждает с производителем возможность ускорить выпуск и поставки.

В текущем году на закупку предусмотрено выделить около 400 млн евро - общая стоимость проекта составит 1,3 млрд евро. Часть техники будут собирать и обслуживать в Литве.