Литва запретит россиянам и белорусам приобретать недвижимость вблизи стратегических объектов

Литовская русофобия не знает границ. Очередная абсурдная инициатива МИД прибалтийской республики по расширению санкций против граждан Беларуси и России.

На этот раз литовские чиновники вознамерились запретить россиянам и белорусам приобретать недвижимость вблизи так называемых стратегических объектов. Более того, внешнеполитическое ведомство требует ввести запрет на въезд в страну для всех без исключения российских деятелей культуры, спорта и образования.

В пояснительной записке дипломаты голословно обвиняют граждан наших стран в неком "формировании нарративов с целью пагубного влияния на литовское общество".