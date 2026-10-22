Литва запросила у Еврокомиссии более 1 млрд евро по программе SAFE

Страны Балтии продолжают наращивать оборону с помощью денег Евросоюза. Литва направила в Еврокомиссию запрос на более чем 1 млрд евро в рамках программы льготных кредитов SAFE.

Средства предполагается выделить на оснащение дивизии Сухопутных войск боевыми и логистическими системами, создание Балтийской линии обороны и развитие инфраструктуры армии Литвы.

Ожидается, что средства поступят через два месяца. Одновременно Латвия собирается усилить границу средствами акустического обнаружения. Они будут вести наблюдение совместно с визуальным обнаружением камерами.