Литва затягивает расследование по делу о пыточной тюрьме ЦРУ

Литовская прокуратура не оставляет попыток окончательно похоронить дело о тайных пыточных ЦРУ. Местные СМИ сообщают, что следствие жалуется на отказ от сотрудничества властей США, Польши и Румынии.

Литва недавно проиграла в международном суде дело и будет обязана уплатить компенсацию арабу, которого в тайной тюрьме пытали.

Известно, что застенок ЦРУ функционировал в 2006-м: аналогичные пыточные существовали в ряде других стран ЕС. Причем власти Литвы, Польши и Румынии сотрудничали с американцами тайком от властей ЕС.