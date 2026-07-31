Литва желает после 2030-го дальше выделять выше 5 % ВВП на военные расходы

Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что страна продолжит выделять на оборону более 5 % ВВП и после 2030 года. Об этом информирует ТАСС.

"В стратегии национальной безопасности, которая является основным документом государства в сфере обороны, будет зафиксировано обязательство продолжать после 2030 года тратить на военные нужды более 5 % ВВП", - сказал он.

Шестая стратегия национальной безопасности (она периодически обновляется) передана на рассмотрение в Сейм (парламент). Стратегия внесена в повестку осенней сессии Сейма.

В официальных документах сейчас ничего не говорится о государственной позиции по вопросу финансирования обороны после 2030 года. В 2026 году Вильнюс выделил на военные цели рекордные 5,38 % от ВВП. В госбюджете страны на 2025 год на оборону были выделены 2,5 млрд евро, или 3,03 % ВВП, в 2024 - 2,75 %.

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