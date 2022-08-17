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"Литва без русских туристов" не получилась - отельеры и рестораторы не согласились дискриминировать туристов по паспорту
Родилась и немедленно бесславно затухла инициатива "Литва без русских туристов". Директор одной из усадеб предложил членам Ассоциации гостиниц и ресторанов страны единодушно отказать приезжим из России в пище и крове. Сторонников у этой идеи не нашлось: кризис понуждает к гостеприимству самого лютого ястреба из числа литовских националистов. Правда, кроме бизнеса, есть в стране еще и Сейм: депутаты деньги не зарабатывают, а получают, потому им малоинтересны экономические резоны.
Парламент Литвынамерен в ближайшее время принять поправки в закон о гражданстве, которые позволят лишать паспорта за нелояльность. Причем, речь идет о литовцах, которые не обладают никаким другим гражданством. Такая юридическая новация станет нарушением международных обязательств Литвы. Она также отпугнет инвесторов - в последние годы многие иностранцы покупали себе недвижимость в стране и добивались натурализации. Главная проблема Сейма - как формализовать понятие "нелояльность"? Объективных характеристик нет, и, значит, объявлять граждан вне закона будут сами депутаты.
Фото: Pexels.com
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