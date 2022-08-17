"Литва без русских туристов" не получилась - отельеры и рестораторы не согласились дискриминировать туристов по паспорту

Родилась и немедленно бесславно затухла инициатива "Литва без русских туристов". Директор одной из усадеб предложил членам Ассоциации гостиниц и ресторанов страны единодушно отказать приезжим из России в пище и крове. Сторонников у этой идеи не нашлось: кризис понуждает к гостеприимству самого лютого ястреба из числа литовских националистов. Правда, кроме бизнеса, есть в стране еще и Сейм: депутаты деньги не зарабатывают, а получают, потому им малоинтересны экономические резоны.