Литва боится прекращать транзит белорусских удобрений

Литва не намерена останавливать транзит белорусских удобрений, однако продолжит искать способы это сделать. Об этом заявила премьер-министр прибалтийской республики. Ингрида Шимоните отметила, что Вильнюс ищет такое решение, которое, с одной стороны поддержит "демократическую репутацию" литовских железных дорог, в том числе в глазах союзников, но с другой стороны, оно должно "защитить правительство и государство от необоснованных претензий или некоторого финансового ущерба". И пока Литва пытается усидеть на двух стульях, в случае остановки транзита удобрений страну ждут судебные иски на суммы в миллиарды евро.