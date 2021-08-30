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Литва будет размещать беженцев в тюрьме, чтобы улучшить условия их содержания
Литва снова шокирует своей "заботой" о мигрантах.Чтобы улучшить условия содержания нелегалов, их отправят в тюремную камеру.Такое решение приняло МВД страны. В ведомстве считают, что с приближением холодов там беженцам будет теплее и комфортнее, чем в палаточном городке. Для размещения используют здание исправительного учреждения в городе Кибартай недалеко от границы с Беларусью. В первую очередь сюда перевезут обитателей лагеря Руднинкай. Обещают обойтись без тюремного режима. А в самом лагере будут идти работы по установке модульных домов для обратного переселения в теплое время года.
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