Литва демонстративно вышла из состава группы "17+1". Эта неформальная структура объединяет страны Восточной и Центральной Европы, развивающие экономическое сотрудничество с Китаем. Министр иностранных дел Ландсбергис даже заявил, что группа перестала существовать с момента, когда Литва ее покинула.



На этот недружественный шаг немедленно отреагировало редакционной статьей издание "Хуаньцю шибао". Данная газета транслирует внешнеполитические посылы руководства Китая и Компартии страны.



Действия Литвы в этом году соответствуют выражению "шут гороховый", но нам не стоит выходить из себя по такому пустяковому поводу... Литва переоценила свои силы и решила спровоцировать КНР, поэтому лучше всего заблокировать ее полностью... Литве следует держаться подальше от Китая, она не сможет нас победить, и это недостойный путь для маленькой страны.



Объединение "17+1" призвано обеспечить сотрудничество в осуществлении масштабного евро-азиатского проекта "Новый Великий шелковый путь". Теперь Литва из участия в трансконтинентальном транзите исключена.



