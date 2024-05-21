Литва готова поделиться с Киевом военными инструкторами

Свои желания воевать с Россией высказывает Литва. Там снова заговорили о готовности направить военных инструкторов в Украину в составе коалиции, которую возглавит, например, Франция. Точнее, как заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, Вильнюс готов вернуть туда своих специалистов, работавших на Киев еще до начала конфликта, но только в составе международной натовской миссии.