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Литва готовится к очередному массовому антиправительственному митингу
Тем временем граждане Литвы готовятся к новым выступлениям против дискриминационной политики своих властей. Литовский союз семей объявил о проведении 10 сентября акции возле здания парламента. Менять место по требованию властей организаторы отказались. Оно станет традиционным после многотысячного митинга 10 августа. Тогда литовцы вышли с протестом против превращения страны в "ковидное гетто" с установлением исключительных прав для обладателей "паспортов возможностей". Однако в числе этих людей были и те, кто выступал с антигосударственными заявлениями, - дошло, наконец, до премьер-министра Ингриды Шимоните. Были, оказывается, и противники поселения мигрантов в приграничных районах. С особой встревоженностью Шимоните заметила, что организаторы митинга 10 сентября даже не скрывают, что главная цель этого мероприятия - уже не средства борьбы с COVID, а оспаривание внешней политики правительства.
Из их высказываний мы видим и открытую декларацию: знаете, прививки это так, тесты и "паспорта возможностей" тоже, но главный вопрос - неудачная внешняя политика Литвы, ведь с соседями надо дружить, и вообще правительство должно уйти в отставку.
После столкновений протестующих с полицией на митинге 10 августа у Сейма Литвы было возбуждено уголовное дело. Тогда по горячим следам задержали 26 человек, позже список подозреваемых в организации акции расширился до 40, и работа по выслеживанию настроенных против политики правительства литовцев продолжается. Виновным грозит до 6 лет тюрьмы.
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