Литва готовится к очередному массовому антиправительственному митингу

Тем временем граждане Литвы готовятся к новым выступлениям против дискриминационной политики своих властей. Литовский союз семей объявил о проведении 10 сентября акции возле здания парламента. Менять место по требованию властей организаторы отказались. Оно станет традиционным после многотысячного митинга 10 августа. Тогда литовцы вышли с протестом против превращения страны в "ковидное гетто" с установлением исключительных прав для обладателей "паспортов возможностей". Однако в числе этих людей были и те, кто выступал с антигосударственными заявлениями, - дошло, наконец, до премьер-министра Ингриды Шимоните. Были, оказывается, и противники поселения мигрантов в приграничных районах. С особой встревоженностью Шимоните заметила, что организаторы митинга 10 сентября даже не скрывают, что главная цель этого мероприятия - уже не средства борьбы с COVID, а оспаривание внешней политики правительства.