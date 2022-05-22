Литва и Эстония продолжают осквернять и уничтожать памятники советским воинам

В Европе продолжаются попытки переписать историю. В городе Меркине на юге Литвы снесли памятник советскому солдату. Во время демонтажа монумент раскололся пополам. На кладбище, где находится мемориальный комплекс, похоронено 244 советских воина, погибших в 1944 при освобождении Литвы от фашизма.