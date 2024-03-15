3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Литва идет по пути конфронтации
Как видится, нашим прибалтийским соседям, похоже, понравилось конфликтовать. Не останавливают их даже экономические потери и падение уровня жизни собственных граждан. Литва в очередной раз решила выстрелить себе в ногу и вслед за закрытием КПП взялась за белорусскую сельскохозяйственную продукцию. Сейм страны принял резолюцию с обращением к Еврокомиссии о запрете импорта российского и белорусского зерна в Евросоюз. В документе содержится просьба обеспечить сотрудничество и координацию между странами ЕС, чтобы эффективно и единообразно внедрить запрет на всей территории союза. Впрочем, дурной пример заразителен, ранее Польша, страдающая от наплыва дешевого зерна с Украины, выступила с аналогичным призывом в отношении наших стран.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов