Литва идет по пути конфронтации

Как видится, нашим прибалтийским соседям, похоже, понравилось конфликтовать. Не останавливают их даже экономические потери и падение уровня жизни собственных граждан. Литва в очередной раз решила выстрелить себе в ногу и вслед за закрытием КПП взялась за белорусскую сельскохозяйственную продукцию. Сейм страны принял резолюцию с обращением к Еврокомиссии о запрете импорта российского и белорусского зерна в Евросоюз. В документе содержится просьба обеспечить сотрудничество и координацию между странами ЕС, чтобы эффективно и единообразно внедрить запрет на всей территории союза. Впрочем, дурной пример заразителен, ранее Польша, страдающая от наплыва дешевого зерна с Украины, выступила с аналогичным призывом в отношении наших стран.