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Литва, Латвия, Эстония и Польша на национальном уровне введут запрет на выдачу виз россиянам
Польша и страны Балтии на национальном уровне собираются ввести запрет на выдачу виз россиянам. Также планируется запретить пересечение границ этих стран с визами государств ЕС. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.
Сегодня стало известно, что страны ЕС не достигли соглашения в вопросе запрета на выдачу виз россиянам. Многие европейские государства не поддержали данную инициативу. Тем не менее страны Евросоюза имеют право ввести визовый запрет на национальном уровне.
В заявлении глав МИД Польши и стран Балтии говорится, что запрет на выдачу виз должен способствовать снижению числа граждан РФ, посещающих страны ЕС. Прежде всего это касается тех, кто въезжает в ЕС в туристических целях.
В заявлении также отмечается, что визовый запрет будет введен для обеспечения общественной безопасности.
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