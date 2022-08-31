Литва, Латвия, Эстония и Польша на национальном уровне введут запрет на выдачу виз россиянам

Польша и страны Балтии на национальном уровне собираются ввести запрет на выдачу виз россиянам. Также планируется запретить пересечение границ этих стран с визами государств ЕС. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.

Сегодня стало известно, что страны ЕС не достигли соглашения в вопросе запрета на выдачу виз россиянам. Многие европейские государства не поддержали данную инициативу. Тем не менее страны Евросоюза имеют право ввести визовый запрет на национальном уровне.

В заявлении глав МИД Польши и стран Балтии говорится, что запрет на выдачу виз должен способствовать снижению числа граждан РФ, посещающих страны ЕС. Прежде всего это касается тех, кто въезжает в ЕС в туристических целях.