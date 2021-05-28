Литва на первом месте в ЕС по заболеваемости COVID-19

Литва вышла на первое место в ЕС по количеству новых случаев заболевания COVID-19за последние две недели. За данный период в стране было зафиксировано более 460 случаев на 100 тысяч человек. По показателю смертности прибалтийская страна вышла на 7 место в Европе. На миллион граждан тут приходится более 58 случаев. В тройку по заболеваемости входят также Швеция и Латвия.