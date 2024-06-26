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Литва намерена до конца 2024 года выйти из конвенции по запрету кассетных боеприпасов
Литва намерена до конца 2024 года выйти из конвенции по запрету кассетных бомб. Об этом заявил глава Минобороны республики Лауринас Касчюнас, сообщает БЕЛТА.
"Вопрос с кассетными боеприпасами должен быть решен в ближайшее время, в любом случае - до конца полномочий правительства", - сказал Касчюнас.
В оборонном ведомстве считают, что кассетные боеприпасы являются особенно эффективным средством при ведении боя, которое должна использовать и литовская армия. Тем не менее в офисе президента Литвы критически отнеслись к идее выхода из конвенции.
Лауринас Касчюнас также сообщил, что Литва впервые вышла на уровень финансирования оборонных расходов в размере 3 % ВВП. Отмечается, что это стало возможным после решения Кабмина о дополнительном выделении в этом году оборонному ведомству 136 млн евро. Предполагается, что 51 млн евро будет направлен на авансовые выплаты по закупкам систем ПВО средней дальности, 45 млн евро - систем ПВО ближнего радиуса действия, а 40 млн - на завершение проекта оснащения армии новыми боевыми машинами пехоты.
Осенью в Литве состоятся очередные парламентские выборы и будет сформирован новый состав Кабмина.
Фото: БЕЛТА
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