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Литва намерена построить барьер на границе с Беларусью для сдерживания потока мигрантов
Глава правительства Литвы вновь сделала заявление: Литва намерена построить барьер на границе с Беларусью для сдерживания потока мигрантов. К охране границы будет привлечена армия, - объявила Шимоните.
На территорию этой страны приходится более тысячи километров внешних границ Шенгенской зоны. Помимо датчиков движения, термовизоров, видеокамер, которыми оснащаются пограничные зоны, Литовская Республика на сухопутном участке границы с Калининградской областью построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра. В планах еще тогда было возведение заграждения на границе в Беларусью.
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