Литва намерена установить забор на границе с Беларусью из-за роста числа нелегальных мигрантов

Литва намерена построить заграждение вдоль всей литовско-белорусской границы из-за роста числа нелегальных мигрантов. Об этом заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте. Стоимость конструкции может составить 15 миллионов евро. Дополнительно необходимы элементы видеонаблюдения - камеры и датчики. Цена километра такой комплексной системы контроля около 130 тысяч. Учитывая протяженность сухопутной части границы, 585,5 километра, сумма сооружения может превысить 76 миллионов евро. Встает вопрос, найдет ли Литва добровольного спонсора на такую постройку. По мнению экспертов, не случайно старания Вильнюса выставить соседнюю Беларусь опасным врагом перешли уже все границы.