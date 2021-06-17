3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Литва намерена установить забор на границе с Беларусью из-за роста числа нелегальных мигрантов
Литва намерена построить заграждение вдоль всей литовско-белорусской границы из-за роста числа нелегальных мигрантов. Об этом заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте. Стоимость конструкции может составить 15 миллионов евро. Дополнительно необходимы элементы видеонаблюдения - камеры и датчики. Цена километра такой комплексной системы контроля около 130 тысяч. Учитывая протяженность сухопутной части границы, 585,5 километра, сумма сооружения может превысить 76 миллионов евро. Встает вопрос, найдет ли Литва добровольного спонсора на такую постройку. По мнению экспертов, не случайно старания Вильнюса выставить соседнюю Беларусь опасным врагом перешли уже все границы.
Президент
Все
"Образец наивысшего служения национальной культуре" - Лукашенко поздравил Оловникова с днем рождения
Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив Витебской госакадемии ветеринарной медицины
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов