Литва намерена увеличить число войск у границы с Беларусью

Литва планирует увеличить свой военный контингент на границе с нашей страной. Правда, количество солдат не уточняют. Но вряд ли много - много у страны просто нет. Напомним, вся военная истерия наших соседей связана с "Вагнером", однако литовские власти пока не видят необходимости реагировать на происходящее в соседней республике так бурно, как это делают их польские коллеги.