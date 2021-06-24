Литва обратится за юридической помощью к Беларуси в связи с расследованием инцидента с Ryanair

Литва обратится за юридической помощью к Беларуси. Это касается расследования дела, связанного с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске. Но сделает это Вильнюс лишь после того, как будет собран "достаточный для такого обращения объем информации", заявила генпрокурор страны. Примечательно, что, не обладая этой самой достаточной информацией, Литва и Евросоюз сразу же после инцидента ввели ограничения для Минска и компании "Белавиа".