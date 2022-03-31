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Литва объявила Крым враждебным государством
Литовское Министерство экономики опубликовало список враждебных стран: вполне ожидаемо, хотя и без каких-либо рациональных оснований, в него включены Россия и Беларусь. Но далее начинаются чудеса: в перечне государств оказался, например, Крым, который государством не был уже лет 300. Есть в списке Приднестровье, а также Осетия и Абхазия. Из этого можно сделать вывод, что территориальную целостность Вильнюс понимает иначе, чем Кишинев или Тбилиси - грузины и молдаване перечисленные образования государствами не считают.
Украина требует от Польши и Прибалтики закрытия границ
Сегодня также выяснилось, что украинские дипломаты добиваются от Польши и стран Прибалтики полного закрытия границ с Беларусью и Россией. Пока, к счастью, до этого дело не дошло: сообщение между Калининградом и остальной Россией гарантировано международными соглашениями. Отсечь анклав от матери-родины фактически, равноценно объявлению войны, причем, не только политической или экономической.
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