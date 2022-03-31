ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Литва объявила Крым враждебным государством

Литовское Министерство экономики опубликовало список враждебных стран: вполне ожидаемо, хотя и без каких-либо рациональных оснований, в него включены Россия и Беларусь. Но далее начинаются чудеса: в перечне государств оказался, например, Крым, который государством не был уже лет 300. Есть в списке Приднестровье, а также Осетия и Абхазия. Из этого можно сделать вывод, что территориальную целостность Вильнюс понимает иначе, чем Кишинев или Тбилиси - грузины и молдаване перечисленные образования государствами не считают.


Украина требует от Польши и Прибалтики закрытия границ

Сегодня также выяснилось, что украинские дипломаты добиваются от Польши и стран Прибалтики полного закрытия границ с Беларусью и Россией. Пока, к счастью, до этого дело не дошло: сообщение между Калининградом и остальной Россией гарантировано международными соглашениями. Отсечь анклав от матери-родины фактически, равноценно объявлению войны, причем, не только политической или экономической.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все