Литва объявила Крым враждебным государством

Литовское Министерство экономики опубликовало список враждебных стран: вполне ожидаемо, хотя и без каких-либо рациональных оснований, в него включены Россия и Беларусь. Но далее начинаются чудеса: в перечне государств оказался, например, Крым, который государством не был уже лет 300. Есть в списке Приднестровье, а также Осетия и Абхазия. Из этого можно сделать вывод, что территориальную целостность Вильнюс понимает иначе, чем Кишинев или Тбилиси - грузины и молдаване перечисленные образования государствами не считают.

