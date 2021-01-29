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Литва определила Беларусь как одну из угроз национальной безопасности наряду с Китаем
Литва подготовила новую стратегию национальной безопасности, определив Беларусь, как одну из угроз наряду с Китаем. При этом в документе названы 5 факторов риска. Это коронавирус, ослабление трансатлантических связей, стремление ряда членов ЕС к автономии, угроза со стороны Китая и ситуация с безопасностью в пограничном регионе с Беларусью. Как сообщают ресурсы, прописанные ответные меры пока не разглашаются.
Напомним, ранее Госсовет Литвы поддержал план наращивания финансирования на военную сферу с выходом к 2030 году на уровень 2,5 % ВВП страны.
НАТО призывает увеличить расходы на оборону из-за "агрессии" России
В свою очередь и НАТО призывает членов альянса увеличивать расходы на оборону в том числе в связи с "агрессивными действиями" России. И здесь стоит отметить, военное присутствие союзников в Литве может сократиться. Там проблемы и с инфраструктурой.
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