Литва определила Беларусь как одну из угроз национальной безопасности наряду с Китаем

Литва подготовила новую стратегию национальной безопасности, определив Беларусь, как одну из угроз наряду с Китаем. При этом в документе названы 5 факторов риска. Это коронавирус, ослабление трансатлантических связей, стремление ряда членов ЕС к автономии, угроза со стороны Китая и ситуация с безопасностью в пограничном регионе с Беларусью. Как сообщают ресурсы, прописанные ответные меры пока не разглашаются.

Напомним, ранее Госсовет Литвы поддержал план наращивания финансирования на военную сферу с выходом к 2030 году на уровень 2,5 % ВВП страны.

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