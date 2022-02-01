Литва, отказавшись от белорусской соли, переплачивает втридорога

Санкционный бумеранг. Из-за запрета правительства Литвы на приобретение белорусской соли, которая в зимнее время необходима для ухода за дорогами, муниципалитеты теперь покупают ее в три раза дороже, заявил журналистам мэр Йонавского района. Если соль от Беларуськалия стоила 56 евро за тонну, то тонна египетской обходится в 150. Теперь чтобы благополучно пережить зиму, литовцам придется дополнительно выложить миллионы евро. Единственное утешение, что запасы ранее закупленной белорусской соли еще не до конца израсходованы.