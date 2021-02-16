Литва отмечает День восстановления Литовского государства

Поздравления с национальным праздником, который знаменует важный этап становления государственности, направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, наша страна всегда уважала право своих соседей на определение пути самостоятельного развития и, несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему заинтересован в дальнейшем углублении контактов с Вильнюсом по линии регионов, предприятий и учреждений.