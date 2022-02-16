Литва отметила День восстановления государства в условиях усиленного полицейского контроля

Литва отметила День восстановления государства на фоне сообщений о возможных провокациях. В итоге скромные вильнюсские торжества проходили в условиях усиленного полицейского контроля. Проверяли въезжающие машины, правительственные здания огородили. По традиции с балкона Дома подписантов собравшихся приветствовали нынешний и бывший президенты страны, говорили о свободе и равенстве.



Впрочем, о каком равенстве можно говорить, когда рядовые литовцы не в состоянии покрывать коммунальные счета. За январь число прошений о помощи в оплате отопления выросло в несколько раз. По результатам опросов, проведенных вильнюсским институтом международных отношений, почти половина респондентов настроены на участие в акциях протеста.



Напомним, в этот день в 1918 году в Вильнюсе был составлен и подписан Акт о восстановлении независимости страны. Поздравления с национальным праздником народу Литвы направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что наша страна всегда уважала независимость и суверенитет своих соседей, а также их нацеленность на устойчивое экономическое развитие и благосостояние. Глава государства выразил убеждение, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разность взглядов по вопросам безопасности, искренний и открытый разговор - это единственный путь для возобновления добрососедских отношений.

