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Отопление в Литве может подорожать на 70 %

Глава Минэкономики Литвы заявил, что обогрев жилья может подорожать на 70 % уже в наступающем сезоне. Резкий рост цен на энергоносители и дефицит газа практически гарантированно будут иметь именно такой результат, отмечает министр Тапарускас. Ранее Министерство экономики предупреждало литовцев, что их ждет скорое повышение расценок на электричество, по меньшей мере на 20 %.

В последние недели на мировых биржах отмечается резкий рост котировок на спотовые поставки газа: тысяча кубометров стоит более 1 000 долларов и дешеветь не собирается.Проблемы с электричеством возникли по всей Западной Европе: в Соединенном Королевстве закрываются промышленные предприятия, а в Германии граждан предупреждают о возможных зимних блэкаутах.

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