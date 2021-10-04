Отопление в Литве может подорожать на 70 %

Глава Минэкономики Литвы заявил, что обогрев жилья может подорожать на 70 % уже в наступающем сезоне. Резкий рост цен на энергоносители и дефицит газа практически гарантированно будут иметь именно такой результат, отмечает министр Тапарускас. Ранее Министерство экономики предупреждало литовцев, что их ждет скорое повышение расценок на электричество, по меньшей мере на 20 %.