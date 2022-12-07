Литва отзывает лицензию "Дождя"

Вслед за латышами литовцы тоже решили жить без "Дождя". Намедни в Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь" из-за угрозы национальной безопасности. А с 8 декабря он станет недоступен и на территории Литвы. Об этом сообщает Литовская комиссия по радио и телевидению. Ранее нацсовет Латвии по СМИ оштрафовал телеканал на10 тысяч евро. Тогда вэфире заметили карту, накоторой Крым включили всостав России, а 1 декабря ведущий новостей заявил вэфире опомощи мобилизованным россиянам. В этой фразе Рига увидела поддержку действующей российской армии и, соответственно, серьезную угрозу.