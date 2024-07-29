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Литва планирует производить свои мины, заявил министр обороны страны
В Литве планируют организовать производство мин, которые необходимы стране для программы военной контрмобильности на границе с Беларусью и Россией. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас.
Ранее стало известно, что возведение прибалтийской линии обороны на рубежах Союзного государства начнется в сентябре. А первый так называемый парк контрмобильности откроют в Пабраде уже в середине августа. Всего планируется 27 таких объектов. К концу года литовское Минобороны рассчитывает оснастить все парки основными типами укреплений: "зубами дракона", сборными "ежами", "испанскими лошадьми" и дорожными заграждениями. На такую безопасность Вильнюс потратит почти 18 млн евро, правда, не своих. Около 14 млн литовские власти затребовали у Еврокомиссии.
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