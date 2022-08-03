Литва построит 3 военных городка, официальная версия - для усиления национальной безопасности

Литва намерена построить три новых военных городка. Объекты возведут в Шилальском и Вильнюсском районах, а также в Шяуляе. В Министерстве обороны заявили, что делается это для укрепления национальной безопасности.

В то же время прибалтийская республика может начать прием украинских беженцев из Молдовы. По словам министра внутренних дел Литвы, Молдова страдает от наплыва беженцев. Агне Билотайте и сопроводит первую группу депортированных украинцев в Литву. Всего Вильнюс обязался вывезти из Молдовы 2 тыс. граждан Украины.