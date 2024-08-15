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Литва построит военный городок для немецкой бригады у границы с Беларусью

Литва построит у границы с Беларусью военный городок для танкистов из Германии. Его возведут на полигоне Рудникай в 16 км от Беларуси. Минобороны прибалтийской страны называет проект "крупнейшей военной инфраструктурой в своей истории". В начале следующей недели будет заложена капсула, символизирующая начало строительства.

Переброска немецких войск в обустроенный Литвой городок начнется уже в следующем году. До 2027-го танковая бригада Германии должна достичь полной оперативной готовности в составе 5 тыс. военных.

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