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Литва принимает дискриминационный закон в отношении граждан Беларуси и России
В ближайшие часы литовский Сейм должен проголосовать за закон, который вводит дискриминационные меры в отношении граждан Беларуси и России. Документ вызвал много споров, но в ходе обсуждений изменился мало: в нем сохранились неизменными практически все запреты.
Закон будет действовать год, но его можно продлить без решения парламента. Белорусам и россиянам прекращают выдавать виды на жительство, запрещают покупать жилье, им больше не будет предоставляться гражданство даже при наличии оснований. Жителям обеих стран перестают выдавать литовские визы, а россиян — еще и пропускать через границу.
Документ поистине уникален: он устанавливает дискриминацию на основании гражданства, причем, в отношении людей, которые ни с какой точки зрения ни в чем виновными не являются. Если искать аналоги, то таковой, наверное, можно считать государственную политику в отношении афроамериканцев, которая проводилась лет 200 тому назад.
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