Литва принимает дискриминационный закон в отношении граждан Беларуси и России

В ближайшие часы литовский Сейм должен проголосовать за закон, который вводит дискриминационные меры в отношении граждан Беларуси и России. Документ вызвал много споров, но в ходе обсуждений изменился мало: в нем сохранились неизменными практически все запреты.

Закон будет действовать год, но его можно продлить без решения парламента. Белорусам и россиянам прекращают выдавать виды на жительство, запрещают покупать жилье, им больше не будет предоставляться гражданство даже при наличии оснований. Жителям обеих стран перестают выдавать литовские визы, а россиян — еще и пропускать через границу.