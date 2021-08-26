Литва признала, что не сможет обеспечить мигрантам приличные условия проживания

Жители Литвы живут хуже беженцев. Об этом заявила министр внутренних дел Агне Билотайте. По ее словам, есть идеи начать строить модульные домики или придумывать другие места для переселения. Но дальше этого дело не идет. Политик попросила мигрантов, переживающих холодные ночи в брезентовых палатках на полигоне, "немного потерпеть". Стоит отметить, что большинство беженцев своим конечным пунктом Литву даже не рассматривают. Их цель - Германия или Франция.